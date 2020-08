Brabantse bussen worden uitgerust met kuchschermen, maar mondkap blijft verplicht

BREDA – Alle stads- en streekbussen krijgen kuchschermen voor chauffeurs. Daarnaast voeren de vervoersbedrijven éénrichtingsverkeer in, waarbij de reizigers standaard voorin instappen. Op deze manier moet zwartrijden worden tegengegaan.

Op dit moment stappen passagiers achterin in om contact met de buschauffeur te vermijden. Dat is een maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Buschauffeurs zien daardoor niet of reizigers wel of niet inchecken en of zij de verplichte mondkap dragen. Het aantal zwartrijders is door die maatregel geëxplodeerd van normaal twee procent tot twintig procent.

Chauffeurs gaan hun bus ook beter ventileren. Bij elke halte openen zij voortaan de deuren om te luchten. De buurtbussen blijven nog aan de kant. Brancheorganisatie OV-NL laat weten dat er nog meer onderzoek nodig is om te kijken hoe de buurtbussen coronaproof kunnen rijden.

De eerste stads- en streekbussen rijden vanaf september met een kuchscherm. Uiterlijk eind oktober zijn alle bussen voorzien van plexiglas. De mondkap voor reizigers blijft verplicht.