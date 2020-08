Pastoor doopt nieuwe ATEA-vloot aan de Haven

BREDA - De nieuwe vloot van ATEA werd vanmiddag bij de Haven feestelijk gedoopt door een pastoor. Dertien rolstoelers waren uitgenodigd om de eerste officiële vaart te maken.

Veertien jaar geleden startte de (huidige) ATEA-groep, de organisatie die voorziet in beschutte en participatieve werkplekken, rondvaarten in Breda. De boten waren vorig jaar afgeschreven en er moest een keuze gemaakt worden: doorgaan of de stekker eruit. "Er waren twijfels om door te gaan", laat wethouder Boaz Adank weten. "Maar natuurlijk moeten we dat doen. Er is niets lekkerder dan varen in het mooie Breda. Ik vind het enorm gaaf dat we nu ook een boot kunnen presenteren waarin ook rolstoelers het water op kunnen."

De ATEA-groep besloot om de rondvaart De Nieuwe Mark voort te zetten en schafte drie nieuwe boten aan: twee kleinere boten, West-Friese tuindervletten een grote boot. De grote boot is toegankelijk voor mensen met een beperking en voorzien van een rolstoellift.



Foto: Wesley van der Linde

Er werken twaalf mensen bij de rondvaartdienst, tien schippers en twee kassiers, allen werkzaam bij de ATEA-groep, waar vanuit de mensen worden begeleid en aangestuurd.

Vanmiddag werd één van de vloten feestelijk gedoopt door een pastoor. Ook mochten dertien rolstoelgebruikers mee op de eerste vaart.



Foto: Wesley van der Linde