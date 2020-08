NS wil verantwoord reizen stimuleren: Extra desinfectiezuilen op stations

BREDA - Een grote, gele desinfectiezuil die met je voet te bedienen is. Sinds vandaag staat hij op station Breda. De NS wil met de extra zuilen reizigers helpen om verantwoord te reizen.

Momenteel is het rustig in de treinen van de NS. Veel reizigers hebben vakantie of werken vanwege de coronamaatregelen thuis. Maar wanneer de vakantie voorbij is, zal de drukte waarschijnlijk weer wat toenemen. Om reizigers te helpen verantwoord te reizen, heeft de NS vandaag op diverse stations extra desinfectiezuilen geplaatst. Ook in Breda staat sinds vandaag een felgeel exemplaar.

"Op de stations hebben NS en ProRail al verschillende maatregelen genomen om reizigers te helpen om verantwoord te reizen", laat de NS weten. "Zo is er bestickering aangebracht met aanwijzingen hoe afstand gehouden kan worden. Begin deze maand zijn op acht stations al desinfectiezuilen geplaatst voor de poortjes, aangezien dat de plek is waar reizigers zich oriënteren, een kaartje kopen of informatie halen. Het bedienen gaat met een voetpedaal, zodat aanraken met de handen niet nodig is."