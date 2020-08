Kwik weer ver boven de 30 graden: Breda sproeit tegen verzakkingen

BREDA - Het kwik in Breda is vandaag weer ver boven de 30 graden gestegen. Rond 15.00 uur was het zo'n 33 graden in de stad. Naast dat de droogte slecht is voor planten en bomen, hebben ook sommige wegen het moeilijk. Om verzakkingen te voorkomen sproeide de gemeente Breda verschillende wegen nat.

Onder andere langs de Lange Bunder in Bavel werd vandaag flink gesproeid. Door de droogte van de grond en de afname van de hoeveelheid grondwater kunnen tegels namelijk verzakken. En dat is op het fietspad langs de weg aan het gebeuren. Door te sproeien wordt ergere schade tegengaan.

Uiteraard werd er niet gesproeid met drinkwater, maar met water dat uit een nabijgelegen plas werd gehaald. Juist in deze droge periode is het belangrijk dat Nederlanders zuinig omgaan met drinkwater, stellen de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Hittegolf

De hitte in Nederland is nog lang niet voorbij, stelt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. De hittegolf duurt waarschijnlijk nog tot het einde van de week, en ook na het weekend is de kans in Brabant groot dat de temperatuur boven de 25 graden blijft uitkomen.