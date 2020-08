Vanavond blijft Breda wél licht: 'Storing in straatverlichting is verholpen'

BREDA - Veel Bredanaars keken maandagavond vreemd op toen hun wijk ineens aardedonker was. Een grootschalige storing in de straatverlichting zorgde ervoor dat onder andere grote delen van de Haagse Beemden en Hoge Vucht compleet donker waren.

Het bleef gisterenavond ineens erg donker in onder andere de Haagse Beemden, Belcrum en Hoge Vucht. Alle straatverlichting bleef uit, waardoor het aardedonker was in de wijken. Op Twitter lieten Bredanaars dan ook meteen van zich horen. "Alles tussen de Belcrumweg en halverwege de Speelhuislaan is Pikkedonker', schreef iemand. "Aardedonker, straatverlichting doet het niet #Asterd", schreef een ander.

De gemeente Breda bevestigt de storing en heeft meteen goed nieuws voor deze avond. "De oorzaak van de storing was een relais dat kapot was gegaan. Dat relais het signaal aan dat de lampen aan moeten. Gisteravond zijn daar signalen over binnen gekomen en daarop heeft de gemeente Enexis gebeld die daarover gaat. Enexis heeft dat inmiddels hersteld." Vanavond moet, als het goed is, alle straatverlichting het dus gewoon weer doen.