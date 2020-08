Noodweer in de zomer: Weerman Nico Koevoets legt het uit

BREDA - Breda werd dinsdagavond opgeschrikt door flink noodweer. Waar komt zo'n enorme bui ineens vandaan? En wat hebben we daaraan in deze droogte? Weerman Nico Koevoets legt het uit.

Het warmteonweer zoals dat dinsdagavond in Breda en omgeving huis hield, komt alleen in de zomer voor. Zodra de temperaturen tropisch worden, dat wil zeggen 30 graden of meer, dan wordt de kans op warmteonweer groter. Het warmteonweer ontwikkelt zich altijd in de late middag en vroege avond. Dan zijn de temperaturen op zijn heetst. Op een gegeven moment gaat de hete en vochtige lucht dan opstijgen. Dat kan ineens gebeuren. Als het ware uit het niets ontstaat een kleine stapelwolk die razendsnel kan uitgroeien tot een heuse buienwolk, een cumulonimbus.

Dinsdagavond ontstond er op 10 minuten tijd een forse stapelwolk en binnen een half uur was het een bui van formaat. Warmteonweer doet geen afbreuk aan het mooie zomerweer. Dit in tegenstelling tot frontaal onweer dat op elk moment van de dag kan ontstaan en vaak de inleiding is naar koeler weer. Het warmteonweer kan gepaard gaan met lokaal veel regen doordat dergelijke buien meestal langzaam trekken door afwezigheid van luchtstroming. Wel kunnen er aan de rand van de bui zware windstoten voorkomen. Het zijn als het ware koele valwinden die de hete lucht die naar boven is gestroomd, aan het aardoppervlak vervangen. Doordat de grond kurkdroog is, is veel regenwater nutteloos weggespoeld

In Breda, wijk Haagse Beemden, waren er windstoten tot 60 km/uur in een achtertuin. In het vrije veld heeft het vermoedelijk harder gewaaid en dat blijkt ook wel uit de omgevallen en ontwortelde bomen in de omgeving. Tijdens de valwinden daalde de temperatuur van 35 naar 20 graden. Een heerlijke verkoeling. Er viel in Breda, wijk Haagse Beemden 34 mm op een uur tijd. Dat is veel, maar doordat het lange tijd droog is geweest en de grond kurkdroog, is veel regenwater nutteloos weggespoeld. De droogte is daarmee nog niet voorbij.

Vanmiddag loopt het kwik opnieuw op naar ongeveer 35 graden. Vanaf tweede helft van de middag is er opnieuw kans op lokaal warmteonweer. Met de nadruk op lokaal, op sommige plaatsen blijft het gewoon droog of vallen hooguit een paar druppels of een paar mm regen.