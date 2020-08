Bredase buschauffeur schuldig aan dodelijk ongeluk: Taakstraf van 240 uur

BREDA - De buschauffeur die vorig jaar een 73-jarige vrouw doodreed in Werkendam krijgt 240 uur taakstraf en een voorwaardelijk rijverbod van één jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag besloten.

Volgens de rechtbank heeft de man aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. De verdachte, een beroepsbuschauffeur met ruime ervaring, heeft geen voorrang verleend aan de voor hem van rechts komende fietser. Daarom heeft de rechtbank in Breda de man veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar met een proeftijd van twee jaren.

Ongeval

Het ongeval vond in februari 2019 plaats op de Tol bij Werkendam. Op een onoverzichtelijk kruispunt bij een bushalte reed de buschauffeur tegen een fietser aan. Hij had wel gekeken of er iets aan kwam, maar volgens de rechtbank deed hij dit op het verkeerde moment. Het slachtoffer raakte bij het ongeval zwaargewond en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Dat mocht helaas niet meer baten. De 73-jarige vrouw overleed later aan haar verwondingen.