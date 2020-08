Grootschalige zoekactie Galderse Meren loopt goed af: Vermiste man terecht

BREDA - Een zoekactie bij de Galderse Meren is vanavond goed afgelopen. De brandweer en meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse omdat er een man vermist zou zijn. Na een zoektocht van zo'n twee uur werd de man in goede gezondheid aangetroffen.

De vermissing werd rond 20.30 uur doorgegeven. Een man zou zijn gaan zwemmen en verdwenen zijn. Op dat moment waren er nog verschillende mensen verkoeling aan het zoeken bij het water. Zij werden door de politie weggestuurd uit het water.

Een duikteam en de brandweer kwamen ter plaatse om te zoeken. Rond 22.30 uur kwam het bericht dat de man in de omgeving was aangetroffen in goede gezondheid.



PERRY ROOVERS