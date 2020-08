Regen- en onweersbuien verwacht, mogelijk met hagel en harde windstoten

BREDA - Opnieuw worden er regen- en onweersbuien verwacht. Deze kunnen donderdagmiddag ontstaan in het zuiden van het land. Dat meldt Weeronline. Toch blijft de temperatuur hoog; tussen de 28 en 32 graden.

Donderdag begint op veel plaatsen droog met hier en daar velden hoge bewolking. In het zuiden komt al een enkele bui voor, maar ook hier wordt het geleidelijk droog. In de loop van de ochtend lost de hoge bewolking op en de zon gaat volop schijnen. In het zuiden zijn er perioden met zon en wat wolkenvelden. Met de zon erbij warmt het weer snel op. Aan het einde van de ochtend varieert de temperatuur van 25 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Het waait nauwelijks en de wind is veranderlijk van richting.





Regen- en onweersbuien

Vanmiddag is het aanvankelijk nog droog met een mix van zon en hoge bewolking. In het binnenland kunnen enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. Aan het einde van de middag ontstaan lokaal regen- en onweersbuien. Het zuiden, midden en oosten hebben de grootste kans op buien. Ook in het westen is kans op een enkele onweersbui. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten van 50-60 km/uur. Ook kan er lokaal veel neerslag vallen in korte tijd omdat de buien lang blijven hangen.

De hittegolf duurt voort en in het hele land komen de maxima boven de grens van 25 graden uit. Op de Wadden en aan de kust wordt het een graad of 28. Landinwaarts loopt de temperatuur op en de hoogste waarden zijn voor het oosten en zuidoosten met maxima van 32 graden.

Vanavond komen eerst in het zuiden, midden en oosten felle regen- en onweersbuien voor. Geleidelijk breiden de buien zich uit over het land. Hier kunnen pittige exemplaren tussen zitten met hagel en windstoten. Ook valt er lokaal veel neerslag tijdens een bui. Vanuit het zuiden wordt het geleidelijk droog.

Vannacht

Vannacht trekken de buien geleidelijk weg naar het noorden. In het midden en zuiden verloopt de nacht grotendeels droog, maar een enkele bui is niet uitgesloten. De nacht verloopt erg zacht met minima van 19-20 graden.