Losgebroken schapen lopen rond bij Leuvenaarstraat

BAVEL/BREDA - Als je vanochtend in de buurt van de Leuvenaarstraat reed heb je misschien wel even raar opgekeken. Zo'n honderd schapen liepen daar namelijk over de weg. Zij waren losgebroken vanaf de Bavelse Lij.

Zo'n honderd schapen liepen donderdagochtend in de buurt van de Leuvenaarstraat in Breda. Zij waren losgebroken uit de wei. Meerdere getuige maakte een melding van de losgebroken schapen.

Handhaving kwam ter plaatse om de beestjes terug te brengen. Ook hebben zij het gat gedicht waardoor de schapen los hebben kunnen breken.

De beheerder van de schapen is gebeld. Hij komt later op de dag kijken naar zijn beestjes.



Foto: Wesley van der Linde