Breda met 10.111 openbare wifi-netwerken op nummer twee in Noord-Brabant

BREDA - Breda heeft 10.111 openbare wifi-netwerken beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de toegang tot openbare wifi. In Noord-Brabant, waar in totaal 84.966 gratis wifi-netwerken beschikbaar zijn, heeft alleen Eindhoven (26.574) meer wifi-hotspots dan Breda. Moerdijk telt slechts 2 openbare wifi-netwerken.

Tegenwoordig vind je openbare wifi-punten bijna overal. Deze wifi-netwerken stellen je in staat om in de openbare ruimte kosteloos te verbinden met het internet: van de trein tot een café en van een supermarkt tot aan het ziekenhuis. In heel Nederland bevinden zich in totaal 744.229 openbare wifi-punten. Uit het onderzoek blijkt dat Noord-Brabant, landelijk gezien, op de derde plek staat als het gaat om gratis WiFi. Alleen in Noord- en Zuid-Holland (213.233 en 216.124) zijn er meer netwerken geregistreerd. In verhouding tot het aantal inwoners telt onze provincie 10.675 wifi-punten per 10.000 inwoners: dit is ongeveer 1 openbaar netwerk per Brabander. Meer regionale verschillen en andere resultaten uit het onderzoek zijn hier te lezen.

Openbare wifi-netwerken

Dat het gemakkelijk en handig kan zijn om verbinding te maken met een openbaar wifi-netwerk, is duidelijk. Maar het is ook erg riskant. Openbare wifi-netwerken zijn namelijk potentieel onveilig. Juist omdat iedereen met een openbare wifi-hotspot verbinding kan maken. De gegevens die jij verstuurt naar de router van deze hotspot kunnen door kwaadwillenden (bijvoorbeeld hackers) onderschept worden. Hierdoor kan een hacker bijvoorbeeld proberen inloggegevens, wachtwoorden, e-mails en bankgegevens buit te maken. Daarnaast kan de eigenaar van het openbare (gratis) wifi-netwerk met de juiste tools bepaalde data inzien die jouw computer of telefoon verstuurt of ontvangt. Hoe je jezelf het best kan beschermen tegen dit soort boevenpraktijken, lees je hier.