Einde hittegolf komt in zicht dankzij regen- en onweersbuien

BREDA - Het einde van de hittegolf komt langzaam in zicht. Komende dagen verdrijven regen- en onweersbuien de extreme hitte. Vooral 's nachts zullen Bredanaars het verschil merken. Overdag kan de 30 graden komende dag nog wel worden aangetikt. Waarschijnlijk zal de temperatuur dinsdag voor de eerste keer in lange tijd niet meer boven de 25 graden uitkomen.

In het Noorden van het land trekken deze ochtend alweer regen- en onweersbuien over. In Breda worden de buien pas later op de middag verwacht. Hierbij is kans op hagel, windstoten tot 70 km/uur en lokaal veel neerslag in korte tijd. Met een temperatuur rond de 28 graden houdt de hittegolf nog aan.

Weekend

Ook op beide weekenddagen komt het tot regen- en onweersbuien. Bij buien is aanhoudend kans op hagel, windstoten en veel hemelwater in korte tijd. De temperatuur is op de meeste plaatsen nog zomers, al kan de hittegolf aan de kust al ten einde komen. In Brabant is dat niet het geval. Zondag kan het kwik zelfs de 30 graden nog aantikken.

Maandag liggen de maxima tussen 22 en 26 graden en dinsdag wordt het waarschijnlijk nergens meer zomers warm met 25 graden of meer. Dan is de hittegolf dus definitief voorbij.