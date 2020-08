Nog één week SummerviBes in Breda: Cultuur en spel voor honderden kinderen

BREDA - De laatste week van SummerviBes Breda 2020 komt eraan. Vanaf maandag 17 augustus zijn er nog de hele week spetterende, sportieve en creatieve activiteiten voor de jeugd in Breda. Zo wordt donderdag 20 augustus het programma Cultuur@cruyffcourts afgesloten. De hele zomer waren er op de Cruyff Courts in Wisselaar en Kesteren cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen.

Het project sluit af met een drumworkshop en optredens van en voor kinderen. Straatvoetballer Nasser El Jackson (wereldkampioen groundmoves en freestyle voetballer) doet de afsluiting met een spectaculaire show.

Kinderen kunnen op 18 augustus ook mee met de microsafari in het Bielooppark in Princenhage, of meehelpen om de Makersbase in de Nieuwe Veste om te bouwen tot een megagrote domino-game. "Of wil jij de nieuwe Kindercultuurburgemeester worden? Denk dan mee over leuke culturele activiteiten voor kinderen op 20 augustus. Naast allerlei sportieve activiteiten kun je ook nog meedoen met Summerwriting, waar je mooie teksten leert schrijven. Of leer je eigen website bouwen", laat de organisatie weten.

Hittegolf

De afgelopen week van SummerviBes Breda stond in het teken van de hittegolf. Vooral de activiteiten waar water in het spel was, werden goed bezocht. Veel activiteiten binnen én buiten zijn echter ook afgelast omdat het vanwege de hitte niet verantwoord was. Toch hebben zo’n 300 kinderen weer meegedaan aan sport, spel en creatieve activiteiten.

Deze week zijn drie nieuwe vakantiestraten in de Ahornstraat, de Thomasberg en het Piramideplein van start gegaan. De Ahornstraat werd zelfs omgetoverd tot ‘zwemstraat’: met waterglijbanen, opzetzwembaden en sproeiers. De bewoners vonden creatieve oplossingen om de buurtgenoten koel te houden zoals een koelkast in de open voordeur met koude limonade en water. Op de Thomasberg werd dansles gegeven en konden kinderen meedoen aan straatcircus.