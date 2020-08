Komt er een einde aan de hittegolf in Breda? Mogelijk 'slechts' 24 graden

BREDA - De hittegolf in Breda ging zondag zijn 12e dag in, maar mogelijk komt er vandaag of morgen een einde aan. Volgens de voorspellingen wordt het deze dagen 'slechts' 24 graden. Dat terwijl het vanaf woensdag wel weer enkele dagen boven de 25 graden zal worden.

De hittegolf kan met gemak dag 16 halen. Maar dan moet het vandaag en morgen in Breda wel boven de 25 graden worden. Een aangezien het volgens de voorspelling 'slechts' 24 graden wordt beide dagen, bestaat de kans dat de lange hittegolf op dag 13 of 14 ten einde komt

Komende dagen

Na dinsdag wordt het weer warmer in Breda. Woensdag stijgt het kwik tot 27 graden, en donderdag zal het opnieuw 30 graden worden. De kans op regen- en onweersbuien blijft deze week groot. Zo worden er ook vanavond weer pitte buien verwacht, al zullen ze niet zo zwaar zijn als zondag.

Officieel

Als het vandaag in de Bilt boven de 25 graden wordt, dan is een top-5-notering in de lijst langste officiële hittegolven een feit. Samen met hittegolven uit 1994 en 2018 komt de huidige hittegolf dan uit op dertien dagen. De langste officiële hittegolf ooit gemeten blijft 18 dagen. Deze duurde van 29 juli tot en met 15 augustus 1975.