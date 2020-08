Zien: De paarse heide staat in bloei in Breda

BREDA - 'Te midden van de paarse heide'. Dat is hoe het volkslied van Breda begint. En deze weken is het werkelijkheid, want de paarse heide staat momenteel in bloei. En dat levert prachtige foto's op.

"Te midden van de paarse heide, Waar samenstroomen Mark en Aa, Daar ligt geroemd door alle tijden Onz' eigen stad, ons fier Breda." Het zijn de eerste regels van het Bredase volkslied dat in 1991 officieel werd ingesteld in Breda. Maar het gebeurt niet vaak dat die heide ook daadwerkelijk paars is. Bredanaars die willen genieten van de prachtige, paarse heide moeten hun moment goed uitkiezen. De heide bloeit namelijk alleen van half augustus tot half september.

Bekijk hier een aantal prachtige foto's die deze week gemaakt zijn van de paarse heide in het Mastbos.

Het Bredase volkslied:

Te midden van de paarse heide, Waar samenstroomen Mark en Aa, Daar ligt geroemd door alle tijden Onz' eigen stad, ons fier Breda. Breda vooruit! De klokken luiden. Breda, gij blijft de schoonste stad van 't Zuiden!

Zo lang daar rond den slanken toren Nog klopt het echt Bredasche bloed, Gaat nimmer d'eigen aard verloren Die jolig is en blijven moet. Breda vooruit! De klokken luiden. Breda, gij blijft de parel van 't Zuiden.

Vanuit onz' oude vestingwallen Ontplooide zich der vad'ren strijd, Door moed, beleid en trouw aan allen, Naar Neerlands onafhankelijkheid. Breda vooruit! De klokken luiden. Breda, gij blijft de Mauritsstad van 't Zuiden.