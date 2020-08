Hittegolf van 14 dagen is een feit in Breda: 'Kwik boven de 25 graden'

BREDA - De hittegolf in Breda is nog niet voorbij. Volgens de weersverwachtingen zou het er gisteren en vandaag om spannen of het kwik wel boven de 25 graden uit zou komen. Gisteren was dat wel het geval, en volgens Weerplaza is de grens van 25 graden vandaag om 15.45 uur ook doorbroken.

Woensdag 5 augustus werd het in Breda boven de 25 graden, en sindsdien is het niet meer kouder geworden dan dat. Vandaag gaat de hittegolf zijn 14e dag in. En daarmee is de hittegolf nog niet ten einde. Waarschijnlijk 'sneuvelt' de hittegolf pas in het weekend.

Komende dagen

Ook de komende dagen zal de hittegolf stand houden. En dat zal minder spannend worden dan gisteren of vandaag. Woensdag stijgt het kwik tot 27 graden, en donderdag zal het opnieuw ruim 30 graden worden. De kans op regen- en onweersbuien blijft deze week groot. Zo worden er ook vanavond weer pitte buien verwacht, al zullen ze niet zo zwaar zijn als zondag.

Langste hittegolf

De langste hittegolf beleefde ons land in 1975. Op 29 juli begon een aaneengesloten reeks van achttien zomerse dagen, waarvan er zes tropisch waren. In de zomer van 1976 kwam een hittegolf voor van 17 dagen, waarvan er 10 tropisch waren.