NAC wint oefenwedstrijd van eredivisionist RKC met 0-2 in Waalwijk

BREDA - NAC heeft dinsdagavond ook de vijfde wedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. Voor het oog van zo’n zeshonderd aanwezige supporters werd Eredivisionist RKC opzij gezet dankzij doelpunten van een uitblinkende Mounir El Allouchi en Huseyin Dogan.

In de eerste fase van de eerste helft had NAC het lastig. Ondanks dat het achterin de bal mocht rondspelen, was het RKC dat er tot twee keer toe gevaarlijk uit kon komen.

Na een kleine twintig minuten wist ook NAC tot een gevaarlijke aanval te komen, maar het schot van Schouten werd gestopt. In de 38e minuut was het wel raak voor NAC. Net buiten het zestienmetergebied, aan de linkerzijde, krijgt NAC een vrije trap. Huseyin Dogan ging achter de bal staan en draaide de bal scherp de zestien in. Mounir El Allouchi kon de bal voldoende richting meegeven om het net te vinden. 0-1 is tevens de ruststand.

De tweede helft is nog maar net begonnen als Finn Stokkers een eerste mogelijkheid krijgt. RKC probeert rustig op te bouwen van achteruit. Door goed, gegroepeerd druk zetten van NAC komt Etienne Vaessen in de problemen. In een grondduel, waarbij Stokkers zijn teen net tegen de bal krijgt, kan de in Breda geboren doelman van RKC alsnog redding brengen.

RKC dringt in de tweede fase van de tweede helft wat meer aan. NAC houdt zich goed staande en houdt de achterste lijn goed dicht. Ook in de laatste fase blijft RKC een gaatje zoeken. NAC weet zich zorgvuldig onder de druk uit te spelen.

In de slotminuut van de officiële speeltijd verdubbelt NAC de voorsprong dankzij goed werk van Mounir El Allouchi en de afronding van Dogan.

Aankomende zaterdag wacht Sparta op het Kasteel.