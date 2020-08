Protest van boeren heeft effect: Omstreden voermaatregel gaat van tafel

BREDA - De afgelopen maanden hebben boeren in heel Nederland geprotesteerd tegen de invoering van een omstreden voermaatregel. Ook in Breda kwamen tientallen tractoren samen om een signaal af te geven aan Den Haag. En met succes. De maatregel gaat van tafel, meldt de NOS.

Het kabinet wilde het eitwitgehalte in veevoer verlagen om zo te zorgen voor een vermindering van de stifstofuitstoot. Dit was tegen het zere been van vele boeren, die zich zorgen maakten over de gezondheid van hun vee wanneer eitwitrijk voeren verboden zou worden. Zij protesteerden op veel verschillende plekken in het land, waaronder in Breda. Begin juli stond het Chasséveld vol tractoren als protest tegen de maatregel. Ook reden de tractoren een protestronde door de stad.

Volgens de NOS maakt minister Schouten later vandaag bekend dat de maatregel van tafel gaat. Naar aanleiding van de protesten heeft de Universiteit van Wageningen het het effect van de maatregel opnieuw doorgerekend. De universiteit zou tot de conclusie zijn gekomen dat de opbrengst van de maatregel minimaal is.

Er moet dus een andere manier gezocht worden om de hoeveelheid stikstof te verminderen. Dat is nodig om te zorgen dat de bouw niet stil komt te liggen.



De boeren reden 2 juli een ronde door Breda - WESLEY VAN DER LINDE