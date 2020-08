Bredase politie waarschuwt voor verloren medicijnen

BREDA - De politie heeft vanmiddag via Twitter Bredanaars opgeroepen om in de omgeving van het station uit te kijken naar een doosje Lorazepam. Iemand is de medicijnen verloren, maar bij verkeerd gebruik kunnen ze schadelijk zijn.

De persoon die de medicijnen verloor, raakte ze kwijt in het gebied Nieuwe Haagdijk- Prinsenkade- NS Station. In het doosje zit Lorazepam. "Bij verkeerd gebruik kan dit schadelijk zijn", laat de politie weten. "Heeft u het gevonden? Geef het even af bij een apotheek of bel 0900-8844."

Lorazepam is een spierverslapper. Het werkt rustgevend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen. Artsen schrijven het medicijn onder andere voor bij angstgevoelen, paniekstoornissen en epilepsie.