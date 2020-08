Brandweer rukte tevergeefs uit om papegaai te vangen in Breda

BREDA - De brandweer is vanmiddag ter plaatse gekomen aan de Oldengaardestraat om te helpen met het vangen van een losgebroken papegaai. De actie was echter tevergeefs. Toen de brandweer eenmaal dichtbij genoeg was, vloog het dier weg.

De papegaai is woensdagmiddag losgebroken in Breda. Het diertje vloog weg en landde uiteindelijk hoog in een boom aan de Oldengaardestraat. De brandweer kwam ter plaatse om de eigenaresse te helpen met vangen.

Samen met iemand van de brandweer ging de eigenaresse van het diertje omhoog. Het tweetal had een schepnetje bij om de papegaai te vangen. Vanuit de wijk kwamen veel omwonenden kijken naar het tafereel.

Toen het tweetal bijna dichtbij genoeg was om het diertje te vangen, vloog de vogel weg. Hij landde in een boom verderop, waar de brandweer niet bij kon. De reddingsactie eindigde daar. Of het diertje inmiddels weer in handen is van de eigenaresse, is niet bekend.



WESLEY VAN DER LINDE