Verbod op kermissen niet van tafel, maar heroverweging van besluit mogelijk

BREDA - Twee kermisbonden hebben vandaag een gesprek gevoerd met de burgemeester van Tilburg. Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat er voorlopig nog geen kermissen plaats kunnen vinden in West-Brabant. Gisteren maakte de Veiligheidsregio bekend dat er tot 1 november geen kermissen mogen plaatsvinden. Dit besluit blijft overeind, maar kan mogelijk heroverwogen worden als de cijfers rondom corona dat toelaten.

Gisteren maakte de Veiligheidsregio bekend een streep te zetten door alle najaarskermissen in West-Brabant. Dit omdat het 'niet verantwoord' zou zijn om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait en het aantal besmettingen, met name onder jongeren, zienderogen toeneemt.

Dit besluit viel niet goed bij de kermisexploitanten. Hun branche was één van de laatste die weer aan de slag mocht na de intelligente lockdown. Nu, een aantal weken later, zouden ze weer moeten stoppen.

Gesprek

Twee kermisbonden wilde opheldering over de maatregelen en vroegen een een gesprek met de burgemeester van Tilburg aan. Dit gesprek was vanmiddag. Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat het verbod op kermissen voorlopig blijft gelden. "De coronacijfers in de regio laten het echt niet toe om de kermissen door te laten gaan", licht een woordvoerder van de Veiligheidsregio toe aan BredaVandaag. "Wel blijven we de ontwikkelingen goed in de gaten houden. Mocht nou in de loop van de tijd de situatie dusdanig positief veranderen, dan kunnen we ons besluit opnieuw heroverwegen", aldus de Veiligheidsregio.

Mocht het aantal coronabesmettingen dusdanig afnemen, dan kunnen er misschien dus toch kermissen plaatsvinden. "Maar dat is dan wel onder zeer strikte maatregelen", laat de woordvoerder weten. "Denk hierbij aan minder attracties, hekken en een verplichte doorroute om de doorstroming te garanderen."