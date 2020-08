'Fiks' gaat van start: eerste groep jongeren gekoppeld aan maatschappelijke organisaties

BREDA - De eerste groep jongeren die meedoen aan FIKS gaat van start in september 2020. Aanmelden kan nog tot en met 2 september. FIKS helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar om maatschappelijke impact te maken.

Tijdens de wekelijkse programmadag leren de jongeren nieuwe skills en vaardigheden en werken de deelnemers aan hun persoonlijke groei. De geleerde skills en vaardigheden worden daarna direct toegepast op het maatschappelijke vraagstuk van een van de gastorganisaties.



Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld voor Het Mondiaal Centrum Breda aan de slag met hoe ze eenzaamheid onder vluchtelingen en ouderen in de wijk kunnen verminderen. Of dragen ze liever bij aan duurzaamheid bij Zero Waste Nederland? Daarnaast geeft skatepark Pier15 ze de challenge om te kijken welke evenementen (ook in tijden van corona) voor jongeren georganiseerd kunnen worden, gebaseerd op hun eigen passie en interesses. Ook ‘t Stokperdje in Zundert heeft een vraagstuk klaarliggen. Hoe maken zij het pand groener of bouwen ze een brug tussen oude en nieuwe leiding? Jongeren volgen workshops om de vaardigheden te leren die nodig zijn om de verschillende vraagstukken op te lossen.



'Jongeren fiksen hun shit'

De bedoeling van het project is dat jongeren uiteindelijk vinden waar hun passie ligt, wie ze zijn en wat de volgende stap is voor hun toekomst. Dat kan een studie zijn, een ideale baan of misschien zelfs het starten van een eigen onderneming. FIKS helpt jongeren om een duidelijk beeld te krijgen van wat ze willen en wat ze moeten doen om daar te komen. FIKS is voor iedereen tussen de 16 en 27 jaar oud FIKS is onderdeel van de Maatschappelijke Diensttijd. Iedere stad geeft daar zelf invulling aan. Jongeren die willen leren hoe ze iets goeds doen en aan zichzelf willen werken gaan naar www.ikwilfiks.nl. Ze kunnen zich tot 2 september 2020 nog aanmelden voor het programma dat in september begint