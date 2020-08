Teteringse Klaas ontvangt Koninklijke onderscheiding op vliegbasis Gilze-Rijen

TETERINGEN - Het was zaterdagmiddag feest op vliegbasis Gilze-Rijen. Klaas van der Ham uit Teteringen kreeg daar uit handen van burgemeester Derk Alssema (Gilze en Rijen) een koninklijke onderscheiding. Klaas is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Klaas zet zich al sinds 1974 zeer intensief in als vrijwilliger voor de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, onderdeel van de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (vliegbasis Gilze-Rijen). Als vrijwilliger, vlieger, vlieginstructeur en van 1995 tot 2020 ook als bestuurslid. Tot 2010 was hij hoofd technische dienst en sinds 2010 is hij hoofd vliegdienst.

Door zijn jarenlange inzet, kennis en ervaring groeide de stichting uit tot een volledig gecertificeerd en erkend vliegbedrijf. En de enige vrijwilligersorganisatie in Nederland die geautoriseerd is om zelfstandig onderhoud te verrichten aan de historische luchtvloot. Hij zette een systeem op om de bevoegdheden en kwalificaties van alle vliegers bij te houden en zorgde steeds voor de juiste vergunningen. Door zijn inbreng maakte de stichting meerjarige afspraken met het ministerie van Defensie in een samenwerkingsovereenkomst.

Hij wordt getypeerd als een echte vakman als vlieger, maar ook als bestuurder en als specialist. Gedreven, vasthoudend en verantwoordelijk. Een sleutelfiguur voor de stichting en een voorbeeld voor velen.