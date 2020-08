Bavelse Karin haalt met 24 uur rollen 5703 euro op voor onderzoek naar spierziektes

BAVEL - In het laatste weekend van juli rolde Karin de Leeuw maar liefst 24 uur door Bavel om geld op te halen voor onderzoek naar spierziektes. En met succes, de Bavelse haalde met haar bijzondere actie maar liefst 5703 euro op. "Zelfs in de stromende regen stonden mensen haar nog aan te moedigen".

Ieder jaar komt Karin de Leeuw met haar collectebus van het Prinses Beatrix Spierfonds langs de deuren om geld in te zamelen voor onderzoek naar spierziektes. Ook haar man Rien doet fanatiek mee. Hij heeft zelf de progressieve spierziekte HMSN. Bij deze ziekte wordt ieder jaar zijn levensstandaard iets lager. Nieuwe medicijnen en ontwikkelingen in de medische wereld kunnen hem enorm helpen. "Al zorgt zo'n medicijn er maar voor dat het even een jaartje stabiel blijft. Dat is al enorm fijn", legde Karin de Leeuw aan deze site uit.

Om an die wetenschappelijke onderzoeken te kunnen doen is her geld nodig. Daarom collecteert Karin actief, maar in juli besloot zij iets bijzonders te doen. Ze stelde zichzelf voor een flinke uitdaging door 24 uur te gaan rollen in haar rolstoel. Een actie die goed doordacht is. "Karin heeft zichzelf voor een flinke uitdaging gesteld door 24 uur te gaan rollen in haar rolstoel. "Zelf ben ik gehandicapt en zit ik in een rolstoel. Het was dus belangrijk voor me om iets te verzinnen wat ik ook echt zelf kan doen én waarbij de coronaregels goed nageleefd kunnen worden. Dat is deze actie."

Zo geschiedde, zaterdag 25 juli vertrok Karin vanaf de Anytime Fitness aan de Pastoor Doenstraat. De route van zeven kilometer, die onder andere langs de Jan Oomenstraat, Vennekes, Nieuwe Daalakkers, Roosberg en Lange Bunder gaat, reed ze zo'n twintig keer. Dat is dus 140 kilometer. De actie bleek een groot succes. In totaal werd er een bedrag van 5703 euro opgehaald voor het Prinses Beatrix Spierfonds. "Het was een hele beleving, door weer en wind rollen", legt Rien de Leeuw uit. "Zelfs in de stromende regen stonden de mensen Karin nog aan het moedigen. Het was een geweldige actie."

Welverdiende vakantie

Om het echtpaar te bedanken voor hun jarenlange inzet als vrijwilligers deed het Prinses Beatrix Spierfonds voor hen een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Vandaag zijn Rien en Karin thuis verrast met een bijzonder cadeau. Ze mogen samen op een welverdiende vakantie. "Wij zijn Karin en Rien enorm dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Het koppel zet zich, ondanks hun fysieke beperkingen, al jaren in voor het Prinses Beatrix Spierfonds", legt Karin van Dam, regiomanager Zuid-Nederland van het Prinses Beatrix Spierfonds, uit. "We zijn blij dat we dankzij het VriendenFonds van de VriendenLoterij een welverdiende vakantie cadeau kunnen doen. Na al die jaren inzet hebben ze dat wel verdiend."

Karin en Rien waren blij verrast met hun cadeau. "Wat een geweldige verrassing! We doen ons vrijwilligerswerk met heel veel liefde en plezier, maar we voelen ons met dit mooie cadeau wel extra gewaardeerd. We gaan eens goed nadenken over een mooie bestemming!”