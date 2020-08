BUas benoemt Jorrit Snijder tot nieuwe voorzitter college van bestuur

BREDA - Jorrit Snijder gaat per 15 oktober 2020 aan de slag als de voorzitter van het college van bestuur van Breda University of Applied Sciences (BUas). Hij is de opvolger van Elisabeth Minnemann, die in augustus 2020 bij BUas vertrok.

BUas heeft Dr. Jorrit Snijder met ingang van 15 oktober 2020 benoemd tot nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Snijder is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder van University College Roosevelt (UCR). Die functie bekleedt hij sinds 2008. UCR is een hogeschool die intensieve studies aanbiedt in een breed scala van disciplines in de vrije kunsten en wetenschap. De school heeft een hoog percentage internationale studenten.

De 44-jarige Jorrit Snijder heeft Public Administration gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Daarvoor liep hij een stage in Denemarken. Vervolgens behaalde hij zijn PhD in Higher Education Policy Studies aan de Universiteit van Twente in 2016. Voor zijn baan als directeur-bestuurder van UCR was hij Section Chief Research Master Programmes bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en docent Public Administration bij Universiteit Leiden/Campus Den Haag. In het verleden was hij ook lid van het Consortium of Higher Education Researchers (CHER) en strategisch adviseur voor hoger onderwijsinstellingen in Japan.

Snijder vindt het een grote eer om voorzitter bij Breda University of Applied Sciences te worden. "Leren, onderzoeken, ondernemen. Het is deze houding die mij in het bijzonder aansprak tijdens mijn kennismaking met BUas op de prachtige campus in Breda. Ik kijk ernaar uit om de studenten en docenten te ontmoeten, evenals de BUas werkveldpartners, onderzoekspartners en andere belanghebbenden van BUas.”

De Raad van Toezicht van BUas is ook blij met de benoeming. "Hij heeft niet alleen veel ervaring als bestuurder in het hoger onderwijs, maar is ook in staat om op een verbindende manier topkwaliteit na te streven", legt Erwin van Lambaart, voorzitter Raad van Toezicht, uit. "Hij hecht waarde aan innovatie in combinatie met zakelijk denken en is uiterst gemotiveerd om, samen met Nico van Os, onze sterke internationale instelling in de komende jaren te leiden en verder vorm en uitvoering te geven aan onze langetermijnstrategie.”