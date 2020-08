Pop-up store voor NAC-fans op de Grote Markt

BREDA - NAC heeft sinds vrijdag een pop-up store geopend op de Grote Markt. De tijdelijke winkel is gevestigd in het oude pand van de VVV.

De tijdelijke winkel is een initiatief van Breda Marketing, om Bredase merken, evenementen, ondernemers of studenten een podium te bieden, en de stichting Samen voor NAC, een groep supporters die bijzondere projecten in naam van de voetbalclub ontwikkelt en uitvoert. In de pop-up store zullen naast de gebruikelijke merchandise en fanwear van de Bredase ploeg ook speciale mondkapjes, een NAC-wielertenue en zelfs een Breda- kapstok worden verkocht. “De merken NAC en Breda brengen we samen in het hart van de binnenstad", vertelt Hildegard Assies, directeur Breda Marketing. "Zo uiten we samen onze trots op Breda, vieren we de start van onze bijzondere samenwerking en bieden we fans een unieke beleving.“

De pop-up winkel. - Breda Marketing

Samenwerking

Volgens Assies is de NAC pop-up een opmars naar een unieke samenwerking tussen het merk Breda, NACBreda en Stichting Samen voor NAC. "Dat willen we samen laten zien op een voor NAC historische plek, de Grote Markt. De plek waar in het verleden (en hopelijk in de zeer nabije toekomst) de huldigingen van de club werden gevierd." Ook Sander Mijnhijmer, commercieel manager NAC is blij met deze samenwerking. "De samenwerking met Samen Voor NAC en Breda Marketing in de totstandkoming van dit project geeft eens te meer de goede relatie aan tussen alle partijen en is een mooie eerste stap in het vergroten van zichtbaarheid van NAC in de stad.”

The last mile

Met de verkopen uit de pop-up store steunen de supporters ‘The last mile’, een initiatief waarmee Samen voor NAC en de gemeente Breda meer sfeer willen creëren rondom het Rat Verlegh Stadion. "Deze ‘last mile’, een begrip dat uit Engeland is komen overwaaien, moet een NAC-signatuur krijgen waarin historie en symboliek verwerkt worden. En dat sluitweer heel mooi aan bij de doelstellingen van Breda Marketing om de aantrekkelijkheid van de stad te verbeteren."