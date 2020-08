Coronateststraat bij NAC-stadion blijft open totdat nieuwe overdekte locatie is gevonden

BREDA - Goed nieuws, de teststraat bij het NAC-stadion blijft voorlopig toch nog in gebruik. Dat maakt de GGD West-Brabant vandaag bekend. Zij hebben dat in goed overleg met NAC besloten.

De drive-in coronateststraat bij het NAC-stadion zou in verband met de start van het voetbalseizoen vervallen. Er zou geen nieuwe teststraat in Breda komen. Deze bekendmaking zorgde echter voor veel commotie in de stad. Onder andere de Bredase SP en Breda voor Iedereen vonden dit 'onvoorstelbaar'. "Voor een stad met 180.000 inwoners is het toch vreemd dat er niet één locatie te vinden is welke gebruikt kan worden. Etten-Leur, Roosendaal en Raamsdonksveer is het wel gelukt, zoals vele andere steden en dorpen in Nederland. Maar Breda is er niet in geslaagd", aldus SP-raadslid Verdaasdonk.

Daarom is de GGD West-Brabant in overleg gegaan met NAC en de gemeente. Samen zijn zij tot een besluit gekomen: de teststraat bij het stadion blijft voorlopig nog open. De GGD mag hier de komende maanden blijven testen, totdat er een overdekt locatie is gevonden. "Daar zijn we NAC enorm dankbaar voor. Intussen zoeken we samen met de gemeente achter de schermen ‘intensief’ verder naar een nieuwe testlocatie in Breda", aldus Jeroen Polman, woordvoerder GGD West-Brabant.

En een nieuwe locatie, die vind je niet zomaar. GGD West-Brabant bezocht in de afgelopen maanden zeker een twintigtal locaties in Breda om te kijken of die geschikt zijn voor een coronateststraat. Geen van de locaties voldeed aan de hoge eisen die de GGD stelt. . "De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto’s doorheen rijden."

Teststraat bij NAC

De regionale testlocatie bij NAC is sinds half april open en beschikt over 4 testlanen. Geteld van vanaf 1 juni, toen iedereen zich kon laten testen, zijn er op deze locatie al zo’n 37.000 tests afgenomen. De regionale GGD‘en moesten de afgelopen periode hard trekken aan een opschalingsplan. Voor West-Brabant geldt dat er faciliteiten moeten zijn om dagelijks 2.300 testen af te kunnen nemen. "We testen nu 700 mensen per dag in Breda. Het opschalen naar 2.300 testen per dag is een gigantische logistieke klus. We moeten flink doorpakken nu het najaar dichterbij komt, als meer mensen zich met corona-gerelateerde klachten zullen melden.”

Nieuwe locaties in West-Brabant

Op 1 september openen de nieuwe teststraten aan de Tussenriemer in Roosendaal en de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De GGD streeft ernaar om de teststraat aan de Steurweg in Raamsdonksveer eind september te openen. Ook bij deze teststraten kunnen mensen die coronaklachten hebben zich op afspraak, via het landelijke telefoonnummer 0800-1202, laten testen.