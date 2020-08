Bredanaar Nemanja Gudelj wint Europa League met Sevilla

BREDA - Precies tien jaar na zijn basisdebuut bij NAC heeft Nemanja Gudelj vrijdagavond de Europa League gewonnen met Sevilla. ‘Neno’ mocht in de finale tegen Internazionale (3-2) vlak voor tijd invallen.

Via BSV Boeimeer, NAC, AZ, Ajax, Tianjin, Ghangzhou en Sporting Clube de Portugal belandde Gudelj in 2019 in Sevilla, waar hij dit seizoen in de poulefase van de Europa League iedere wedstrijd speelde. Door een positieve coronatest eind juli reisde de 28-jarige middenvelder uit Breda niet mee met Sevilla, dat naar Duitsland vertrok om daar de Europa League af te werken. Gudelj moest vanuit Spanje op televisie zien hoe zijn ploeggenoten afrekenden met AS Roma (2-1) en Wolverhampton Wanderers (0-1). Nadat Gudelj negatief op het coronavirus testte, voegde hij zich bij zijn ploeggenoten, die hem vervolgens dolenthousiast opvingen in het spelershotel in aanloop naar de halve finale tegen Manchester United (2-1). 'Neno' werd onthaald met een erehaag en zelfs in de lucht gegooid door zijn collega's.

Dankzij twee treffers van Oranje-international, Luuk de Jong won Sevilla de finale vrijdagavond met 3-2. Precies tien jaar na zijn basisdebuut bij NAC wint Bredanaar Gudelj dus de Europa League.