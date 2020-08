NAC-icoon Jacques Visschers (79) overleden

BREDA - NAC-icoon Jacques Visschers is afgelopen nacht op 79-jarige leeftijd is overleden. Dat meldt NAC op Twitter. Visschers kampte al een tijdje met problemen met zijn gezondheid.

Tussen 1959 en 1971 speelde Visschers meer dan 300 wedstrijden waarin hij meer dan 100 doelpunten scoorde. Verder was hij bestuurslid technische zaken toen NAC derde eindigde in de competitie, hij was elftalleider, seizoenkaarthouder, bestuurslid van de spelersvakbond, hij heeft in diverse commissies van de KNVB gezeten en weigerde als 7-jarige om naar Baronie te gaan.

Op 24 augustus 2008 werd Visschers gekroond in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. In maart 2019 werd Jacques Visschers nog in het Rat Verlegh Stadion in het zonnetje gezet door het NAC Museum.