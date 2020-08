GR8 Summer Jam – International Carshow trekt veel bekijks op Breepark

BREDA - Breepark Breda is dit weekend gastheer van de GR8 Summer Jam – International Carshow. Zaterdag en zondag zijn showcars uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de UK te zien. En dat trekt veel bekijks.

Tijdens de GR8 Summer Jam kunnen honderden showcars worden bewonderd in de indoor beurshal, maar ook op de diverse showparkings rondom het gehele Breepark complex. De selectie is in handen van Dries Dumoulin, uitgever van GR8 Magazine. Dumoulin: “Wij organiseren al enkele jaren de grootste tuningshow van België in Kortrijk (GR8-ICS) in het voorjaar. Deze editie ging niet door vanwege de COVID-19 uitbraak en wij zijn blij dat we deze zomer toch nog een speciale editie van GR8-ICS kunnen organiseren in Nederland. Alle stijlen performance en tuning zijn hier te vinden:van stance tot JDM, van oldskool tot lowrider en van performance tot clean.”

402 Automotive heeft voor een show in Breda de handen ineengeslagen met Dumoulin. Ronald van den Broek, organisator van 402 Automotive vertelet dat ze al langer de potentie zagen voor een autoshow in Breepark. " Voor ons bijna een thuiswedstrijd. We vinden het mooi om steeds meer in onze eigen regio te organiseren." Naast events op Breda International Airport voegen zij nu ook Breepark toe aan hun rijtje locaties. "Het wordt ook een totaal andere show dan op de andere indoor locaties. De GR8 Summer Jam zal een focus krijgen op het zogenaamde tuning segment en om dat onderscheid te onderstrepen is de samenwerking met GR8 Magazine aangegaan. Dat zorgt voor een wezenlijk ander aanbod aan auto’s, al is het alleen al door de aanwezigheid van veel Belgische showcars, die normaal gezien niet zo snel Nederlandse shows bezoeken.”

De GR8 Summer Jam is tot morgen te zien op het terrein van Breepark.



Wesley van der Linde / Groennieuws



Foto: Wesley van der Linde / Groennieuws