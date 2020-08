NAC sluit oefencampagne met gelijkspel af op bezoek bij Sparta

BREDA - NAC heeft de oefencampagne ongeslagen afgesloten en lijkt klaar voor de start van de competitie. Zaterdagmiddag wist de ploeg van trainer Maurice Steijn, ondanks een vroege achterstand, de stand gelijk te trekken tegen eredivisionist Sparta Rotterdam: 1-1. Robin Schouten was de maker van het enige Bredase doelpunt.

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Danzell Gravenberch, die in het strafschopgebied kon aannemen, wegdraaien en uithalen (1-0). Daarna ging het spelbeeld gelijk op met kansjes over en weer. Namens NAC miste Mounir El Allouchi een grote kans en aan de andere kant schoot Smeets een vrije trap rakelings over. Nog voor de rust had Finn Stokkers een goede kans op de gelijkmaker, maar de spits van NAC schoot de bal hard over. Kort daarna dacht centrumverdediger Roger Rierra de stand gelijk te trekken, maar hij stond daarbij wel in buitenspelpositie. De ruststand in Rotterdam was dan ook 1-0 voor de thuisploeg.

Na de rust begonnen beide ploegen opnieuw zeer aardig. Het was vooral Sparta dat het eerste kwartier van de tweede helft gevaarlijk oogde. Na het inbrengen van debutant Dion Malone wist NAC het spelbeeld om te keren. Ex-NAC doelman Benjamin van Leer moest een aantal keer zijn uiterste best doen op kansen van NAC uit zijn doel te houden. NAC begon steeds meer aan te dringen. Robin Schouten zag zijn harde knal gekeerd worden en Rierra kopte uit de daaropvolgende corner op de lat. Een paar minuten later wist Schouten dan eindelijk zijn doelpunt mee te pikken. Nadat hij er al een aantal keer dichtbij was, kon hij een voorzet bij de tweede paal nu wel binnenschieten: 1-1. Dit was tevens de einduitslag in Rotterdam. Sydney van Hooijdonk zag vlak voor het fluitsignaal zijn vrije trap net naast de kruising verdwijnen.