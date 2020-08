Eindelijk weer een kunstbeurs in de Grote Kerk van Breda

BREDA - Drie dagen voor de Brabant Art Fair zou plaatsvinden in maart, ging Nederland in lockdown. Maar komend weekend gaat de beurs alsnog door en kunnen kunstliefhebbers hun hart weer ophalen. De organisatie heeft vanzelfsprekend alle RIVM voorschriften toegepast zodat de deelnemers en de bezoekers elkaar coronaproof kunnen ontmoeten.

De Grote Kerk hangt dit weekend weer vol met ruim 600 kunstwerken van getalenteerde kunstenaars. Tijdens de kunstbeurs exposeren 70 kunstenaars uit heel Nederland (en deels uit België) een selectie van hun kunst. Er zijn, naast werken van onder meer keramiek, brons en hout ook schilderijen in olie- en acrylverf, foto’s en sieraden te zien en te koop. Volgens de organisatie is er voor elke bezoeker kunst die zal aanspreken. De kunstenaars zijn tijdens de Brabant Art Fair zelf ook aanwezig. De organisatie heeft als een van haar doelstellingen het leggen van contacten tussen kunstenaars en kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars. De bezoekers hebben tijdens de expositie daarom de mogelijkheid om kennis te maken met de kunstenaars zelf. Zij kunnen de bezoekers op dat moment meer vertellen over de werken.

Op de website van Brabant Art Fair staan ook de maatregelen die de organisatie treft om het bezoek aan de beurs soepel en veilig te laten verlopen. De belangrijkste daarvan is, zoals we allemaal al gewend zijn, het houden van anderhalve meter afstand. "Dat geldt overigens alleen voor personen, niet voor de kunstwerken", aldus een van de organisatoren.