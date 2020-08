Onstuimige week voor de boeg: Woensdag kans op zomerstorm

BREDA - Zo heet en hoogzomers als het een paar weken geleden was, zo herfstachtig is het deze week. Woensdag krijgt Nederland mogelijk met een zomerstorm te maken. Daarbij is er kans op zware windstoten. Ook de rest van de week is het onstuimige weer niet uit de lucht, stellen de meteorologen van Weeronline.

Een stormdepressie trekt op dit moment in sneltreinvaart vanaf het midden van de Atlantische Oceaan richting Nederland. Dinsdag overdag zwelt de wind al aan, maar woensdagochtend wordt waarschijnlijk pas het hoogtepunt bereikt. Aan zee kan daarbij een tijdje stormkracht komen te staan (windkracht 9) en is kans op zware windstoten tot 100 km/uur. Zo hevig zal de wind in Breda niet worden. In het binnenland kan de wind uithalen naar 75-90 km/uur.

Bomen

Voor het verkeer, dat nu aan het eind van de zomervakantie steeds meer op gang begint te komen, komt de timing van de meest krachtige windstoten slecht uit. Het hoogtepunt lijkt nu tijdens de woensdagochtendspits plaats te vinden. Automobilisten moeten rekening houden met de wind. Op dijken, bruggen en wegen in open gebied is het sterk af te raden om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan. Bomen staan nu vol in blad en kunnen daardoor makkelijker omwaaien dan in de winter. Bovendien zijn bomen regionaal flink verzwakt door drie jaren van extreme droogte. Ook dat verhoogt het risico op afgewaaide takken of omgewaaide bomen.

Rest van de week

Niet alleen woensdag is het onstuimig. Er waait de hele week een stevige wind en dagelijks is kans op buien. Vrijdag is opnieuw kans op storm, al is die kans een stuk kleiner dan woensdag.