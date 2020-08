Inbraak bij bedrijf aan Rithsestraat: Mogelijk verdachte crasht na politieachtervolging tegen lantaarnpaal

BREDA - De eigenaar van een bedrijfspand aan de Rithsestraat in Breda heeft zondagavond alarm geslagen nadat er bij hem was ingebroken. Kort na de inbraak reed in de directe omgeving een auto weg. Die bestuurder, een 22-jarige man uit Hoogerheide, negeerde vervolgens een stopteken van de politie en botste uiteindelijk op de Hilsebaan in Etten-Leur met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal. Zijn betrokkenheid bij de inbraak wordt onderzocht.

De eigenaar van het bedrijfspand aan de Rithsestraat heeft aangifte gedaan. Hij woont naast zijn bedrijf. Hij kreeg rond 21.50 uur een alarm binnen dat er iets gaande zou zijn bij de loods. Hij zag op camerabeelden twee personen die met gereedschap in hun handen het maisveld inliepen. Later ontdekte hij dat in twee bedrijfsbussen was ingebroken. Hij waarschuwde direct de politie.