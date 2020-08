Scholen zijn weer begonnen: 'Houd ook bij het schoolplein 1,5 meter afstand'

BREDA - De scholen zijn vandaag weer begonnen in het zuiden van Nederland. De zomervakantie zit erop, dus vanochtend was het weer druk aan de schoolpleinen in Breda.

De start van het schooljaar is relatief normaal verlopen. Omdat kinderen geen afstand tot elkaar hoeven te houden kunnen zij gewoon naar school. Wel moeten ze afstand houden tot hun leraar, en moeten docenten ook afstand houden tot elkaar. Daarnaast is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt.

Aangezien alle kinderen dus 'gewoon' naar school konden, was het vanmorgen weer als vanouds druk op de schoolpleinen. Niet alleen met kinderen, maar ook met ouders die hun kinderen uit wilden zwaaien. Voor hen heeft de Bredase politie wel een waarschuwing: 'Houd ook bij het schoolplein 1,5 meter afstand!'. Dat gebeurde vanochtend namelijk niet overal.