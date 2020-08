Reddingsbrigade Breda breidt uit met twee SUP-boards: 'Ideaal om toezicht te houden'

BREDA - De Reddingsbrigade Breda heeft twee SUP-boards gedoneerd gekregen van Suzuki Marine Nederland. De boards werden overhandigd op de Asterdplas, één van de locaties waar de reddingsbrigade toezicht houdt tijdens het buitenzwemseizoen. De reddingsbrigade is blij met de uitbreiding, omdat de board ideaal zijn voor het houden van toezicht op plekken waar reddingsboten lastig kunnen manoeuvreren.

Reddingsbrigade Breda beschikte al over vier reddingsboten, een rescue board en diverse andere reddingsmiddelen. De nieuwe SUP-boards vormen een nuttige aanvulling op dit materiaal. "Ze kunnen onder andere worden gebruikt om toezicht te houden op nauw water, waar de reddingsboten moeilijk kunnen manoeuvreren", legt de brigade uit. Vorig jaar hield de reddingsbrigade bijvoorbeeld suppend toezicht tijdens de Swim to Fight Cancer in de nieuwe haven van Breda, destijds op geleende sups.

Van begin mei tot eind september houden vrijwilligers van de reddingsbrigade toezicht op de Asterdplas en de Galderse meren. Daarnaast zetten de vrijwilligers zich gedurende het hele jaar in om evenementen op of in de buurt van het water te beveiligen. Suzuki draagt de reddingsbrigade een warm hart toe en hielp hen graag met een eenmalige donatie. Reddingsbrigade Breda is erg blij met het nieuwe materiaal en verwacht de supboards regelmatig te gebruiken bij bewakingen.

Over suppen

SUP staat voor Stand Up Paddling. Op een SUP-board sta of zit je terwijl je je met een peddel voortbeweegt. De sport wint de laatste jaren flink aan populariteit. Zo is er in Breda ook een initiatief dat de Singels schoonmaakt door de suppen.