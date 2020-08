Nieuwe dienstregeling Arriva: Buurtbussen en nightliners keren niet terug

BREDA - De zomervakantie in regio Zuid is afgelopen, maar de reispatronen van zowel studenten als werkenden zijn flink veranderd. Daarom heeft Arriva de dienstregeling aangepast. Buurtbussen en nightliners keren niet terug. Ook zijn er aanpassingen in de buslijnen die langs Avans, Curio en BUas rijden. Daar is de dienstregeling aangepaste op de nieuwe onderwijstijden.



De reguliere dienstregeling is aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Op sommige plaatsen rijden minder ritten tijdens de spits en meer ritten in de daluren. De spitsperiodes duren ook langer en starten ook eerder op.

In Breda zijn lijn 1, 8 en 9 aangepast naar aanleiding van de nieuwe onderwijstijden van Curio, BUas en Avans. Bij onder andere de lijnen 115 naar Zundert, 117 naar Klundert en 119 naar Zevenbergen eindigt de ochtendspitsfrequentie later en start de middagspitsfrequentie eerder. Zo is het makkelijker voor reizigers om verspreid over de dag te reizen.

De Nightliners en Buurtbussen rijden niet. Daar waar in Brabant geen Buurtbussen rijden, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. Ook buslijnen 622 naar Lage Zwaluwe, 623 naar Made, 627 naar Dongen, 611 naar Oud Gastel en 612 naar Rucphen rijden niet.

Aan de avonddienstregeling, de weekenddienstregeling en de stadslijnen verandert niets, aldus Arriva. Een overzicht van alle wijzigingen en alternatieven is te vinden op www.arriva.nl/corona

Coronamaatregelen in het ov

Sinds 1 juni is iedereen weer welkom in het ov mits hij/zij een mondkapje draagt. Die verplichting blijft. Aanvullend worden er in de loop van september in de grote bussen zogenaamde kuchschermen aangebracht bij de bestuurdersplaats. Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan aerosolen in het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd.

Als de kuchschermen zijn geïnstalleerd, kunnen reizigers ook weer voorin instappen en daar bij de chauffeur betalen. Tot die tijd kan er geen toegangskaartje in de bus worden gekocht en moeten reizigers inchecken met een geldig vervoerbewijs zoals een ov-chipkaart of een E-ticket.