NAC supporters massaal in de wachtrij voor kaartje NAC - Jong AZ

BREDA - Een ticketwebsite die door de grote toestroom offline gaat. En wanneer de site weer werkt, vol spanning moeten afwachten in de wachtrij. Het zijn taferelen die je vaak ziet bij wedstrijden voor grote competities of voor concerten van popartiesten. Maar het gebeurt vandaag ook voor de wedstrijd NAC - Jong AZ.

Vanochtend om 9.00 uur gingen de tickets voor NAC - Jong AZ in de verkoop. Vanwege de coronaregels mag het stadion slechts gedeeltelijk gevuld zijn. En daardoor kunnen niet alle seizoenskaarthouders een kaartje kopen. Veel supporters zaten daarom om stipt 9.00 uur klaar om een ticket te bemachtigen.

Als snel na 9.00 uur ging de ticketsite offline. Doordat veel accounts tegelijkertijd op dezelfde stoel klikten, vloog de website eruit. NAC liet via Twitter weten dat er 'met man en macht' werd gewerkt om de site weer online te krijgen. Dat lukte iets voor 10.30 uur. "Er is nu een wachtrij toegevoegd om te voorkomen dat we ticketshop weer uit de lucht gaat", aldus NAC.

De situatie leidde tot veel frustratie bij fans. Al zien andere supporters er de hilariteit ook wel weer van in. "Ik heb zelf al een kaart binnen dus kan hier ontzettend van genieten. Nac tegen Jong AZ en mensen moeten wachten in de wachtrij ?? ", schrijft iemand. En Sjoerd Mossou schrijft: "Wij net met 5 man als debielen op F5 zitten rammen op dertig schermen tegelijk, wachtrijen en foutmeldingen tot je er gek van werd, het leek goffer wel Pearl Jam in de kleine zaal van Paradiso, maar het was voor NAC tegen Jong AZ. Wel op miraculeuze wijze gelukt."