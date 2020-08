Gigantisch oranje keycord siert de muren van Breda University of Applied Scienes

BREDA - Het Ocean gebouw van Breda University of Applied Sciences (BUas) aan de Mgr. Hopmansstraat start dit schooljaar met een nieuw uiterlijk. In opdracht van Blind Walls Gallery en BUas werkte het Bredase ontwerp duo Rob en Robin de afgelopen weken aan een muurschildering op het gebouw.

Blind Walls Gallery, BUas en Rob en Robin zijn samen op zoek gegaan naar een passend thema voor de schildering. De schildering, oftewel Blind Wall, bevindt zich op het Ocean gebouw van BUas, het onderkomen van de opleiding Leisure & Events. Het thema van de schildering moest dus iets te maken hebben met vrijetijdsbesteding en het organiseren van evenementen. Een iconisch element wat toepasbaar is op alle facetten binnen de opleiding Leisure & Events. Verschillende elementen passeerden de revue, zoals festivalbandjes, post-its of objecten die worden gebruikt tijdens het sporten. Uiteindelijk werd er gekozen voor het keycord als symbool voor de evenementen industrie.



Het keycord is een voorwerp wat in verschillende richtingen binnen de opleiding Leisure & Events wordt gebruikt. Op de meeste evenementen struinen eventplanners, medewerkers en vrijwilligers het terrein af met een keycord om hun nek met daaraan bijvoorbeeld sleutels, een planning of all access pasjes. Het ontwerp van Rob en Robin kronkelt over de gehele voorgevel van het Ocean gebouw, tussen ramen en deuren door.



Rob en Robin zijn geen vreemden voor het team achter Blind Walls Gallery. Vorig jaar ontwierpen ze de pre-campagne voor het Graphic Matters festival (waar de organisatie tevens verantwoordelijk voor is) en afgelopen mei maakte het duo hun eerste Blind Wall op de Mols Parking.



Vorig jaar werkten BUas en Blind Walls Gallery ook al samen aan schilderingen in de trappenhuizen binnen het Ocean gebouw. Deze schilderingen werden ontworpen door de tevens Bredase illustrator Hedof.



Joost van Asch



Rob Lipsius