Politie ontving al tientallen tips over racende motorrijders op A16

BREDA - De politie heeft al tientallen tips ontvangen over de motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam reden over de A16. Daarbij reden zij ruim 200 kilometer per uur kriskras tussen het andere verkeer door.

De beelden van de actie gaan sinds enkele dagen rond op het internet. Op de videobeelden is te zien hoe motorrijders bij de Backer en Ruebweg in Breda de A16 op slaan. Vanaf dat moment geven zij flink gas en rijden ze met een noodgang richting Rotterdam. Daarbij worden regelmatig auto's rechts ingehaald. Hoe hard ze precies rijden, is niet bekend. Maar om de rit in 11 minuten af te leggen moet je minstens twee keer zo hard rijden als is toegestaan. Normaal gesproken doe je over die afstand namelijk zo'n 25 minuten.

De politie deed via verschillende kanalen een getuigenoproep. Die leverde al tientallen reacties op. Ben je zelf in bezit van beelden van de actie of ken jij een van de motorrijders? Neem contact op met de politie via 0800-8844.