Man (26) vermist in Breda: 'Rijdt mogelijk in blauwe Opel Corsa'

BREDA - De politie is op zoek naar een vermiste man in de omgeving Breda, Oosterhout en Raamsdonk. Het gaat om een 26-jarige man die mogelijk in een blauwe Opel Corsa rijdt. Wie hem ziet, moet contact opnemen met 112.

De vermiste man is 26 jaar oud. Hij is 1 meter 80 lang en heeft blond haar. Hij draagt een zwarte Adidasbroek met een streep, een zwart shirt met paarse opdruk en paarse sneakers van Puma. Mogelijk rijdt de man rond in een blauwe Opel Corsa.

De politie vraag iedereen die de man ziet meteen contact op te nemen. Dat kan via 112.