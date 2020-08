Breepark kleurt rood voor Night of Live: 'De tijd dringt voor evenementenindustrie'

BREDA - Een indrukwekkend tafereel bij Breepark dinsdagavond: het gehele gebouw en terrein kleurde rood voor Night of Live. Met de actie wil de evenementenindustrie aandacht vragen voor de situatie waar zij in zitten.

Evenementenlocaties, organisatoren, licht en geluidsbedrijven en cateraars deden dinsdagavond massaal mee aan Night of Live. Zij kleurden hun pand rood om aandacht te vragen voor de situatie waarin de branche verkeerd. "De evenementenindustrie staat door COVID-19 op de rode lijst van acuut bedreigde industrieën", aldus Night of Live. Met de actie die naast de gekleurde panden ook bestond uit een live uitzending vanaf de A’DAM Toren in Amsterdam doet de branche een noodkreet voor hulp.

Aan de actie zijn ook diverse petities gekoppeld. Eén daarvan is de petitie 'Steun de Nederlandse Evenementenbrache' van eventplatform Nederland. Al ruim 16.000 mensen ondertekenden de actie waarin de overheid gevraagd wordt om meer financiële steun voor de gehele evenementenbranche. Zonder dergelijke tegemoetkoming kan de branche niet overleven, stellen zij.

Sound of Silence

Het is niet de eerste keer dat de evenementenbranche rood kleurt om aandacht te vragen voor de situatie. Begin augustus was het 'Sound of Silence' waarmee de evenementenindustrie aandacht vroeg voor de penibele situatie. Ook bij dat initiatief sloot Breepark zich aan. "We roepen de overheid op tot duidelijkheid of tot steunmaatregelen voor de hele evenementensector, want het is 5 over 12 voor de meer dan 12.000 bedrijven, 100.000 werknemers en 94.000 jaarlijkse events. Hoewel we met diverse organisatoren samen in Breepark diverse coronaproof evenementen hebben georganiseerd, staat ook een groot deel van onze programmering on hold", liet Breepark destijds weten. "Tijd voor actie dus! Tijd om in de spotlight te treden."