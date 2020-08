NAC neemt in Rat Verlegh Stadion afscheid van clubicoon Jacques Visschers

BREDA - Afgelopen zaterdag werd bekend dat clubicoon Jacques Visschers op 79-jarige leeftijd is overleden. Donderdag 27 augustus vanaf 14:30 uur zal zijn uitvaart plaatsvinden in het Rat Verlegh Stadion. Het is voor eenieder mogelijk om de uitvaart vanaf de tribune bij te wonen, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen.

Jacques Visschers was vanaf 1948 actief als jeugdvoetballer van NAC Breda. Van 1959 tot en met 1971 was meneer Visschers een vaste waarde in het eerste elftal van NAC. Na zijn actieve voetbalcarrière heeft hij verschillende functies bekleed binnen NAC. Om Jacques Visschers te bedanken voor zijn jarenlange inzet, werd hij in 2008 benoemd tot erelid van NAC Breda. In datzelfde jaar werd hij onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor het vaderlands voetbal.

Donderdag zijn ingangen 1 en 8 van het stadion vanaf 14:30 uur toegankelijk voor eenieder die de dienst wil bijwonen. Bij de ingangen worden de gegevens genoteerd en worden bezoekers ingedeeld per tribune. Indien het scenario zich voor doet dat het te druk wordt, kan NAC in overleg met de familie besluiten om de hekken te sluiten.

In het hoofdgebouw zijn enkel genodigden welkom. Zowel op de tribune als in het hoofdgebouw, wordt iedereen geacht de anderhalve meter regel te respecteren. Bij de ingangen wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. Indien je gezondheidsklachten hebt, verzoeken we je om thuis te blijven. Het dragen van mondkapjes is uiteraard toegestaan.

Door de firma Uitvaart en Techniek zal er tevens een livestream worden verzorgd. Deze is zien op: www.uitvaartentechniek.nl/livestream met de volgende inloggegevens.

Gebruikersnaam: JacquesVisschers

Wachtwoord : afscheid27aug