Filmhuis Breda start seizoen met muziekfilmfestival

BREDA - Het filmhuis opent zaterdag 19 en zondag 20 september het nieuwe seizoen met een muziekfilmfestival. "Twee dagen lang kunnen bezoekers genieten van alles wat ze de afgelopen maanden hebben moeten missen, zoals livemuziek, swingende films en een feestelijke festivalsfeer", vertelt een van de organisatoren.

Tijdens het muziekfimfestival worden ook optredens verzorgd door Bredanaars. Zo is bijvoorbeeld de inloop op zaterdag met livemuziek van Rick Bastiaanssen en aan het begin van de avond is er een Amerikaans diner met muziek van Vankelderen uit Breda.

Het tweedaags programma ziet er als volgt uit:

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

15:00 uur | inloop met livemuziek van Rick Bastiaanssen uit Breda

15:30 uur | opening met film Vox Lux (2018)

18:00 uur | Amerikaans diner met muziek van Vankelderen uit Breda

20:00 uur | voorfilm El Muerto (2019) en hoofdfilm Blaze (2018)

22:30 uur | borrel met livemuziek Vankelderen

ZONDAG 20 SEPTEMBER

10:00 uur | ontbijt met stomme films en live-pianobegeleiding

11:30 uur | film Mind & Music (2019)

13:00 uur | lunch met Gipsy livemuziek van Porto Cabello uit Breda

14:30 uur | film Swing (2002)

16:00 uur | borrel met livemuziek van Porto Cabello

TICKETS

Het festival vindt plaats in en rond de grote concertzaal van de Nieuwe Veste. Hierbij worden volgens de organisatie vanzelfsprekend de huidige coronamaatregelen gehanteerd. Meer informatie over het programma, films, muziek en tickets is te krijgen via: www.filmhuisbreda.nl