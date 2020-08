Het amateurvoetbal is eindelijk weer begonnen: 'Alles voorbereiden was nog een hele kluif'

BREDA - Het voetbalseizoen voor de amateurs is begonnen. Dit weekend werd er gestreden in de wedstrijden voor de beker. Voor de amateurs is het lang geleden dat zij 'voor het echie' op het veld stonden, aangezien de competitie voor de zomer vroegtijdig werd stopgezet. Ook bij Beek Vooruit kon de bal afgelopen weekend eindelijk weer rollen.

Bij Beek Vooruit kwamen alle teams weer in actie. En dat was fijn voor de club die een week eerder nog werd opgeschrikt door een coronabesmetting bij een speler uit het eerste team. Twee weken geleden op woensdag werd een speler van het eerste team van Beek Vooruit positief getest op Covid-19. Een vervelende situatie voor zowel de speler zelfs, als voor de rest van het team. Iedereen moest op advies van de GGD 72 uur in quarantaine. "We hebben bij die situatie gewoon goed de adviezen van de GGD opgevolgd", legt Jaques de Craen van Beek Vooruit uit. "Afgelopen week mocht het eerste gelukkig weer trainen, en dit weekend konden ze dus gewoon in actie komen."

Tekst gaat verder na foto.

Wesley van der Linde / Groennieuws

Terwijl het eerste team een uitwedstrijd speelde, begonnen veel andere teams van Beek Vooruit het seizoen gewoon op Sportpark de Heikant. Daar trof Beek Vooruit verschillende maatregelen om te zorgen dat alle spelers en bezoekers in goede banen werden geleid. "We hebben alle kleedkamers afgesloten, omdat we daar niet kunnen garanderen dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen", aldus De Craen. "Verder hebben het aantal zitplekken in de kantine vastgesteld op maximaal 35, en zetten we een buitenbar neer om te zorgen dat bezoekers veilig aan hun consumptie kunnen komen." Al met al was de hele organisatie én de communicatie van de regels een hele kluif voor de club. "Er komt veel bij kijken", geeft De Craen toe. "Gelukkig geeft de KNVB ons duidelijke richtlijnen. En iedereen op de vereniging heeft veel begrip voor alle maatregelen. De sfeer is natuurlijk niet zoals het voor corona was, maar we willen er wel samen alsnog iets van maken. Want sfeer is juist voor het amateurvoetbal wel heel belangrijk."



Ook in Beek Vooruit zijn ze vandaag begonnen. - Foto: PERRY ROOVERS