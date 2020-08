NAC vindt in Roy Kortsmit nieuwe reservedoelman

BREDA - NAC heeft zich woensdagmiddag definitief verzekerd van de diensten van doelman Roy Kortsmit. De 28-jarige sluitpost zat sinds deze zomer zonder club en komt dus transfervrij over naar NAC. Kortsmit tekent bij NAC een contract voor twee jaar. Hij volgt Bart Verbruggen op, wiens transfer naar Anderlecht gisteren ook werd afgerond.

Roy Kortsmit vertelt op de website van NAC dat hij vooral heel erg blij en trots is om voor NAC te mogen spelen. "Ik heb al een aantal Avondjes NAC meegemaakt dus ik weet hoe de sfeer is, maar ik kan niet wachten om het Avondje NAC mee te maken als speler van NAC.''

Kortsmit maakte op achtjarige leeftijd de overstap van vv Hoek van Holland naar Feyenoord. Tot zijn vijftiende verdedigde hij daar het doel, alvorens hij de overstap maakte naar RKVV Westlandia. Dat avontuur was van korte duur, want na een seizoen pikte Sparta Rotterdam de doelman op. Hier kwam Kortsmit in de Onder 17 terecht. Vervolgens stond hij elf seizoenen lang onder de Spartaanse lat. In totaal stond de doelman 190 officiële duels onder de lat, verdeeld over de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie.

''Toen het bericht binnenkwam over een mogelijk vertrek van Bart, zijn we direct gaan schakelen." vertelt trainer Maurice Steijn op de clubsite. "Ik ben dan ook blij dat we vrijwel direct een vervanger hebben gevonden. Roy is een uitstekende keeper met al heel wat jaren ervaring, daarnaast is het ook gewoon een goede gozer. Met Roy hebben een goede stand-in voor Nick gevonden.''