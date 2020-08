Waarom deze foto's in september de Bredase ramen vullen

BREDA - De indringende foto van Pijus Beizaras (23) is één van de portretten die in september de ramen in Breda vult. Pijus plaatse een foto van hemzelf met zijn vriend op Facebook en kreeg duizenden haatreacties. Het regime beschermde hem niet. Dit portret werd gemaakt door fotograaf Rob Hornstra en is onderdeel van het project The Europeans dat Hornstra samen met schrijver Arnold van Bruggen opzette. Tijdens BredaPhoto wordt het project via grote posters op ramen door heel de stad naar de Bredanaars gebracht.

Fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen begonnen in 2019 aan hun project dat zij zelf 'een portret van het moderne Europa' noemen. Ze reizen ervoor door Europa en leggen de verhalen van 'gewone mensen' vast in tekst en in een portret. Eén daarvan is die van de homoseksuele Pijus die duizenden haatreacties kreeg nadat hij een foto van een kus met zijn vriend online zette. Het is die verzameling van persoonlijke verhalen die iets vertelt over de sociale, economische en politieke situatie in Europa. "The Europeans moet een tijdsdocument van Europa worden in de jaren '20 van deze eeuw", legt Van Bruggen uit.

Het tweetal neemt tien jaar de tijd voor het project. "Maar we weten al wel welke thema's we de komende jaren proberen te halen. Economische omwentelingen willen we vangen, vragen over nationalisme en identiteit. De rol van buitenwijken en migranten in de Europese cultuur. Vergrijzing, ontvolking van verafgelegen regio's. Er is genoeg te doen. Het tweetal heeft nu bijna 2 'hoofdstukken' afgerond. En dat moeten er de komende jaren 20 jaar worden.

Terwijl het project tot stand komt, is het meteen te bewonderen. Dat kan onder andere via een online expositie. Maar in september ook in de straten van Breda. Zo'n 15 portretten van heel gewone Europeanen vertellen tijdens BredaPhoto via de ramen van Breda het verhaal achter 'The Europeans'. Iedereen die mee wil doen, kan een poster aanvragen. "Voor Breda hebben we portretten uitgekozen die zowel inhoudelijk, voor de verhalen en achtergronden, als visueel de sterkste combinatie zijn. Een serie waarmee we denken al een eerste verhaal over Europa te vertellen."

Vind jij het leuk om mee te doen, ben je woonachtig in Breda en wil je je raam ter beschikking stellen? Stuur dan een e-mail naar info@bredaphoto.nl met als onderwerp ‘The Europeans’. Vermeld hierin dat je interesse hebt en vermeld je contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en je adres), dan nemen wij contact met je op. Ook als je vragen over de tentoonstelling hebt, kun je dit e-mailadres gebruiken. De posters hebben een afmeting van 420 mm breed x 526 mm hoog. Naast een portret komt er een QR-code op de poster, waarmee mensen het verhaal bij de poster op kunnen zoeken. Zowel het portret op de poster als de QR-code zullen op redelijke afstand zichtbaar en scanbaar moeten zijn.

Wie meedoet dient zijn raam ‘ter beschikking te stellen’ tussen 9 september en 25 oktober 2020. Je krijgt de poster in de eerste week van september aangeleverd. Uiteraard poster dient op een duidelijk zichtbare plek te hangen.