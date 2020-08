Op de werkvloer bij Robbin: 'Ik maakte de switch van grondwerker naar installatiemonteur'

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft. In de rubriek 'Op de werkvloer bij' gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: installatiemonteur Robbin Goudzwaard.

Een loopbaan switch maken naar een baan waarvoor je niet bent opgeleid is een bijzondere en gedurfde stap. Toch deed Robbin Goudzwaard (25) dat. Als grondwerker verruilde hij de imposante grondverzetmachines voor het monteren van zonnepanelen. Van vrij grof naar eigentijds werk dus. En dat bevalt hem opperbest. Naast het plaatsen van de zonnepanelen hoort ook het trekken van de kabels door woningen en het juist en veilig aansluiten bij Robbin's werk. En vooral die veiligheid is voor Robbin cruciaal. “Veiligheid voor alles, zowel op het dak als in de meterkast."

Werkgebied

“West-Brabant en Zeeland is zo’n beetje mijn werkgebied,” vertelt Robbin. “Ik werk in vaste dienst bij de SAMAN-groep Breda die oorspronkelijk uit Zeeland komt. Het was mijn buurman Hans die mij drie jaar geleden wist over te halen om dit werk te gaan doen. Ik heb er geen moment spijt van gehad,” merkt Robin. Tijdens het vertellen worden de zweetdruppels op zijn voorhoofd langzaam zichtbaar, want het kwik komt op deze zomerse dag boven de 30 graden uit. Maar dat deert hem niet. “Het is mijn passie en dan neem ik het weer voor lief.”

“Eerst werkte ik samen met Hans, van hem heb ik het vak geleerd. Hans doet nu grote projecten in de zakelijke sector, ik ben liever werkzaam in de particuliere sector. Daar is het werk elke dag anders, en werk je soms op twee plekken op één dag. Dat maakt het extra leuk. Op iedere plek moet ik weer bekijken op welke manier ik de installatie snel, veilig en zonder al te veel overlast voor de klant kan plaatsen. As ik wegga dan moet de klant gelukkig en blij zijn, en ik ook.”

Trots

Het plaatsen van de installaties geeft Robbin veel voldoening. “Met een zekere trots kijk ik er dan naar. Op zulke momenten ben ik blij dat het weer is gelukt en dat ik een tevreden klant kan achterlaten." Robbin begint iedere ochtend ochtend om 08.30 uur en eindigt pas als de opdrachten voor die dag klaar zijn. "Het kan het wel eens gebeuren dat het tegenzit, dan loopt het werk uit en wordt het een langere werkdag dan acht uur. Maar dat gebeurt niet zo vaak."

“Intussen heb ik al heel wat beginnende monteurs in mijn team gehad. Omdat ze het werk toch net iets te ingewikkeld of te gevaarlijk vinden, haken de meeste van hen al gauw af. Zonde, want we kunnen zeker goede monteurs gebruiken. Maar heb je hoogtevrees, dan moet je er in ieder geval niet aan beginnen." Op dit moment werkt Robbin samen met twee collega’s: Wijnand en Erik. Zij doen hun werk als ZZP’er. "We vormen een fijn en goed team en zijn prima op elkaar ingespeeld. Geen spanningen of chagrijn en af en toe een lolletje met elkaar hebben moet wat mij betreft kunnen."

Cursus

“Om mijn theoretisch kennis op een hoger peil te brengen, volg ik de cursus Installatietechniek Woningen en Utiliteitsbouw. Over een paar maanden hoop ik examen te doen. Het liefste werk in Brabant, de mensen zijn gemoedelijk en je wordt vrijwel altijd op een bakje koffie en iets lekkers getrakteerd. Die klantcontacten vind ik leuk en geven mij energie."