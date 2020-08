Boeimeer heeft vertrouwen in de start van het seizoen, ondanks coronabesmettingen bij 5 spelers

BREDA - Voor voorzitter Richard Breedijk van BSV Boeimeer liepen de voorbereidingen op de start van het amateurvoetbalseizoen niet zoals gehoopt. Maar liefst vijf spelers en stafleden van het eerste elftal testten positief op het virus. "Ja, dat is jammer. Hun eerste wedstrijd moesten we annuleren."

Voorzitter Richard Breedijk kijkt uit naar de start van het nieuwe seizoen. Dat gaat dit weekend beginnen. Maar vorige week werd bekend dat één van de spelers van het eerste elftal besmet is met het coronavirus. "We hebben toen meteen besloten om daar heel open over te communiceren. Dat vinden we heel belangrijk, vooral naar de andere leden toe. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op de hoogte zijn van de situatie."

Het hele eerste elftal werd getest op het virus, en uiteindelijk bleken vijf spelers en stafleden besmet te zijn. "Het was dus duidelijk dat die bekerwedstrijd geannuleerd moest worden. Dat is balen natuurlijk, maar twijfel was er zeker niet. Het team blijft dit weekend thuis, en we gaan proberen de wedstrijd voor de start van de competitie nog over te doen."

Regels

Het eerste elftal is dit weekend dus niet op het sportpark te vinden. Veel andere teams van de vereniging wel. "Ja, de planning zit goed vol. Ons natuurgrasveld is niet beschikbaar, dus we moeten alle wedstrijden op drie kunstgrasvelden inplannen. En ook de jeugd van NAC speelt bij ons." Het worden dus volle, lange dagen. Maar zenuwen krijgt Breedijk daar niet van. "Als voorzitter ben je natuurlijk verantwoordelijk. We nemen de besmettingen bij het eerste ook heel serieus, want je wil geen grote aantallen besmettingen op je geweten hebben", legt hij uit. "Maar ik heb vertrouwen in hoe het loopt bij de club. De regels zijn duidelijk, we leven de registratieplicht na, de kleedkamers zijn dicht en vanuit NAC is er bij ons een steward die het maximale aantal bezoekers bijhoud."