Voedselbank houdt inzameling voor naar schoolgaande kinderen bij Bredase AH-filialen

BREDA - De voedselbank houdt deze week een inzameling voor naar schoolgaande kinderen in vijftien AH-supermarkten in Breda. Klanten kunnen daar deze week ontbijtproducten schenken. De actie ’Op een lege maag kun je niet leren’ is gericht op naar schoolgaande kinderen in gezinnen die zijn aangewezen op voedselhulp.



Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Daarmee gaan heel veel kinderen met een lege maag en broodtrommel naar school. "In de laatste week van augustus, als alle kinderen weer naar school gaan, helpt Albert Heijn de voedselbanken extra door de voorraden weer aan te vullen" vertelt Mirjam Kuipers, marketing en communicatie adviseur van Voedselbank Breda. In de vijftien deelnemende filialen staan vrijwilligers van de Voedselbank Breda. Zij nodigen klanten uit om één of meer van de geselecteerde producten te kopen en achter de kassa in te leveren. "Samen hebben we in nauwe samenspraak producten gekozen die passen bij dit concept. Denk daarbij aan cornflakes, muesli, pindakaas, rozijnen, crackers, notenrepen en pannenkoekenmix. Dit zijn voorbeelden van producten die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn."

De vrijwilligers van de Voedselbank zullen duidelijk aanwezig zijn en klanten om hulp vragen. Voorgaande inzamelingsacties bleken succesvol en de Bredase bevolking draagt de Voedselbank een warm hart toe. Dat de Bredase bevolking de Voedselbank een warm hart toe draagt blijkt volgens Kuipers uit de vele inschrijvingen van vrijwilligers die komen helpen met inzamelen. "Ook de Betrokken Ondernemers Breda helpt met 65 man sterk. Op vrijdag 28 augustus zijn zij van 10:00 uur tot 16:00 uur te vinden bij verschillende Albert Heijn filialen. Dankzij al deze vrijwilligers kunnen we de actie tot een mooi succes maken zodat de Voedselbank Breda en de Albert Heijn bijdragen aan een mooie start van het nieuwe schooljaar."

“Omdat dit jaar vanwege decoronamaatregelen de Directeuren-Maken-Vuile-Handen-Dag niet is doorgegaan vinden we dit een uitstekend initiatief en een goed doel",, vertelt Rombout Kerremans van Betrokken Ondernemers Breda. "Voedselbanken staan vaak in de decembermaand in de schijnwerpers, maar hebben het hele jaar door hulp hard nodig. Vandaar dat we graag op het verzoek zijn ingegaan om een handje te helpen en we maken er bovendien een netwerkbijeenkomst van nu we elkaar de laatste maanden weinig fysiek hebben ontmoet."

De actie eindigt zondag 30 augustus met sluitingstijd van de winkels.

Online donatieknop op ah.nl

Albert Heijn heeft onlangs als eerste grote partij in Nederland een online donatieknop geïntroduceerd. Op ah.nl kunnen klanten bij een online bestelling ervoor kiezen een financiële bijdrage te geven aan de voedselbank. Dit bedrag kan 1,-, 2,50 of 5,- euro zijn. Mede door de opbrengst van deze donaties, is Voedselbanken Nederland in staat om de operationele en logistieke kosten te financieren.

Voedselbank Breda

De voedselbanken helpende armsten door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Om de deelnemers van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. In Breda maken op dit moment ruim 1.500 mensengebruik van de Voedselbank (zo’n 600 gezinnen). Er zijn in Breda drie uitgiftepunten van Voedselbank Breda: in de Koele Mei, het Mgr. Nolensplein en bij winkelcentrum Heksenwiel.

Deelnemende filialen:

AH De Burcht

AH Moerwijk

AH Nieuwstraat

AH Valkeniersplein

AH Bisschopshoeve

AH Heksenwaag

AH Beeksestraat

AH Brabantplein

AH Past van Spaandonkstraat

AH Crogtdijk

AH Oude Vest

AH Ginnekenweg

AH Kerkstraat – Baarle Nassau

AH Martens - Bavel

AH Dorpstraat - Ulvenhout